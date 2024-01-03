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Güncel
AA 03.01.2024 15:13

Konya'dan geçen yıl 3 milyar 305 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Konya'dan geçen yıl 3 milyar 305 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını aktardı.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında büyük bir başarıya imza atıldığına işaret eden Büyükeğen, kentte ihracatın 8 yıldır aralıksız arttığına dikkati çekti.

Büyükeğen, Konya'nın 2023'te ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artırdığını vurgulayarak, 3 milyar 305 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Konya'nın yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyümeye katkı vereceğini anlatan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"İhracatın yüzde 94'ünü sanayi mamulleri oluşturdu. En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 836 milyon 294 bin dolarla makine ve aksamları sektörü geldi. Şehrimizin en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör 807 milyon 853 bin dolarla otomotiv ve aksamları sektörü, üçüncü sektör ise 411 milyon 816 bin dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü olmuştur."

Büyükeğen, Konyalı sanayicilerin 2023'te 195 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, listenin başında 338 milyon 318 bin dolar ile Rusya'nın geldiğini bildirdi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise kentin Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payın yüzde 1,49'a yükseldiğini, yıllık bazda Konya'nın en çok ihracat yapan iller listesinde 10'uncu sırada yer aldığını aktardı.

Öztürk, ihracat başarısında emeği olanları tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın potansiyeline atıfta bulunarak, "Sanayicilerimiz ve iş dünyamızın yanında olmaya devam ederek birlikte daha büyük başarılar elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

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