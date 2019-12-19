Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan raporda, Konya'da, bakımı zor olan alzaymır hastalarına hizmet veren Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nden övgüyle söz edildi.

Karatay ilçesinde 3 yıl önce kurulan merkezde, bir yandan alzaymır hastalarıyla yakından ilgilenilirken, bir yandan da psikolojik destek verilen hasta yakınlarının yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışılıyor.

Uzmanlar tarafından özel sosyal aktiviteler düzenlenerek, günün büyük bir kısmını merkezde geçiren hastaların, keyifli ve kaliteli vakit geçirmeleri sağlanırken, hasta yakınlarının da yükü azaltılıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün ilgisini çeken alzaymır merkezi, örgüt tarafından hazırlanan yıllık raporda, verdiği sosyal hizmet ve etkinlikler bakımından örnek gösterildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alzaymır merkezinden birçok hastanın faydalandığını, halen 102 hastanın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Son günlerde bu tür hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Kılca, "Hastalarımız burada rehabilite ediliyor, tedavi görüyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle kreşte olduğu gibi vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

"Hastalığın yavaşladığı ve gerilediği görüldü"

Kılca, alzaymır hastalığının arttığına işaret etti.

DSÖ'nün yayımladığı rapora atıfta bulunan Kılca, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde yaptığı çalışmasında, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni, sosyal etkinlikler ve hizmet açısından en iyi uygulama örneği olarak gösterdi. Burada yapılan hizmetten, Dünya Sağlık Örgütünün yıllık raporunda övgüyle söz edilmesi gurur verici, güzel bir sonuç oldu. Bu da bizi çok mutlu etti."

Yaşlı nüfusunun artmasına bağlı olarak bu tür merkezlere ihtiyacın daha da arttığını dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Bu merkez, Karatay Belediyesinin öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Türkiye Alzheimer Derneği iş birliğiyle yapılmış örnek bir tesis. Hastaların merkezde vakit geçirmesiyle ailelerin yükü bir nebze olsun azalmış oluyor. Merkezde verilen rehabilitasyon sayesinde alzaymır hastalığının yavaşladığı ve gerilediği de görüldü."

Kaynak: AA