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Güncel
AA 03.07.2024 16:26

Konya'da Zaman Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Konya'nın binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan tarihi Sille Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin ilk Zaman Müzesi, Roma döneminden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan zaman kavramıyla ilgili birçok eser ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Konya'da Zaman Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
[Fotograf: AA]

Sille Şapeli'nde kurulan müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yüzlerce yıl kullanılan zamanı gösteren araçlar sergileniyor.

Sille'nin binlerce yıl süren çok dinli ve çok kültürlü yapısını yansıtan müze, Baraj yolunun güney-batı kısmında kalan mezarlığın üzerinde yer alıyor.

Konya'da Zaman Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Müzede 170 yaşında saat, 200 yaşında takvim de bulunuyor

Müzenin ilgi çeken eserleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, muvakkitler tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor.

Konya'da Zaman Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Ayrıca müzede, altın, gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumuna ait illere göre coğrafik ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, Roma dönemi arkeolojik güneş saati örneği ve Konya Hacı Hasan Camii kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu gibi birçok eser dikkat çekiyor.

Zaman Müzesi pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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