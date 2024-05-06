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Güncel
İHA 06.05.2024 09:57

Konya’da yağışlı hava kazalara neden oldu: 6 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

Konya’da yağışlı hava kazalara neden oldu: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Konya'da yağışlı hava iki farklı noktada kazaya neden oldu. İlk kazada Beyşehir-Antalya Karayolu’nun Üstünler Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak toprak yığınlarına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Diğer kazada ilçe merkezinde Antalya Caddesi üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Her iki kazada da yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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