Konya’da yağışlı hava kazalara neden oldu: 6 yaralı

Konya'da yağışlı hava iki farklı noktada kazaya neden oldu. İlk kazada Beyşehir-Antalya Karayolu’nun Üstünler Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak toprak yığınlarına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Diğer kazada ilçe merkezinde Antalya Caddesi üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Her iki kazada da yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.