Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde sollamak istediği traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ethem Koçak (75), kullandığı elektrikli bisikletiyle Cinler Mahallesi Alhan Caddesi'nde A.G. (37) idaresindeki 70 AU 653 plakalı traktörü sollamak istedi.
Karşı yönden gelen araçtan kaçmaya çalışan Koçak'ın kullandığı elektrikli bisiklet, traktöre çarparak devrildi. Traktörün altında kalan Koçak, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Konya
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