Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle'de ikamet eden Erkan G., yakınları tarafından evindeki yatağında ölü bulundu.
Ölümle ilgili soruşturma başlatan polis, Erkan G'nin sahte içki kullanımından dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.
Maktulün sahte içkiyi N.D'den aldığını tespit eden ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan N.D'nin çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Sahte İçki
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