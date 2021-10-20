Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol denetiminde valizindeki çikolata kutusunda uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkaya köyü mesire alanı yol ayrımında yol denetimi gerçekleştirdi.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durduran ekipler, narkotik köpeklerinin bagaja tepki vermesi üzerine yolcu valizlerini inceledi.
Aramalarda, N.S'ye ait valizin içindeki çikolata kutusunda bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
Etiketler: Düzce Uyuşturucu
Son Haberler
- 14:48
- 14:45
- 14:44
- 14:28
- 14:46
Sıradaki Haber
İngiltere'de enflasyon eylülde yüzde 3,1 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz