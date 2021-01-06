Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki iki iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Polis ekipleri, emniyetin bahçesinde sergilenen cep telefonlarıyla, Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan "katil polis" sloganına tepki amacıyla "polisimin yanındayım" yazdı.