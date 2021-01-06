Kayıt Akademisi geçici başkanı Harvey Mason Jr., müzik, canlı etkinlikler ve alternatif programlamadan sorumlu CBS Genel Müdür Yardımcısı Jack Sussman ve Grammy Ödülleri Yönetici Yapımcısı Ben Winston ile yaptıkları toplantılar sonrası ortak bir karar aldıklarını belirterek, ödül töreninin ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Los Angeles'ta hastane hizmetlerinin durumu, yoğun bakım ünitelerinin kapasiteye ulaşmasıyla kötüleşen salgının durumu, gösterimizi ertelemenin yapılacak en doğru şey olduğu sonucuna varmamıza neden oldu. Hiçbir şey müzik topluluğumuzdakilerin ve gösteriyi yapmak için yorulmadan çalışan yüzlerce insanın sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değildir." denildi.

Los Angeles'ta 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreni, 14 Mart'ta yapılacak.