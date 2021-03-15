Bir tekstil fabrikasında çalışan personeli taşıyan Mehmet Çalmaz idaresindeki 42 GBJ 76 plakalı servis midibüsü, Beyşehir-Isparta karayolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen Özgür Ateş yönetimindeki 42 AHC 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Memiş Sevgili yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.