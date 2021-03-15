Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kaçak parfüm operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da 208 kaçak parfüm ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir şahsın gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şahıstan 208 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişiye kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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