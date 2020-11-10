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Konya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar meydana geldi.
Ereğli Organize Sanayi Kavşağı'nda etkili olan sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 7 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada sürücüler yara almazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
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