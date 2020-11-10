Karabük'te yaşlı kadını darbederek bileziklerini gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arıcak köyünde yaşayan Hafize Atıcı (70), darbedilerek gasba uğradı. Başına aldığı darbeler sonucu yaralanan Atıcı, yakınlarına haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Atıcı'yı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Başına dikiş atılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirtilen Atıcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli R.Y. (60) gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında 2 bilezik, evinde yapılan aramada ise kanlı gömlek bulundu.

Hafize Atıcı, gazetecilere, gece saatlerinde evine gelen bir kişinin elindeki sopayla kafasına vurduğunu söyledi.

Başına aldığı darbe sonrası bağırdığını belirten Atıcı, "Kolumdan 2 bileziği çıkardı. Beni öldü zannetti ve gitti. Kız kardeşimi aradım, oğlum geldi. Bayılma numarası yapmasaydım beni öldürürdü." dedi.