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Güncel
AA 23.07.2024 22:28

Konya’da kapalı tenis kortu hizmete açıldı

Konya'da, Karatay Belediyesi'nce yapımı tamamlanan kapalı tenis kortu, düzenlenen törenle açıldı.

Konya’da kapalı tenis kortu hizmete açıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ulubatlıhasan Mahallesi’ndeki programda yaptığı konuşmada, sporun altyapısını herkesin erişimine sunmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

İnsanların, sağlık ve sıhhatle yaşamına devam etmesi için hareketliliğin önemine dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"İnsanlarımıza hareketli yaşam için imkanlar sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu imkanlar, insanlarımızın arasındaki dayanışmayı, motivasyonu ve iletişimi artırıyor. Sportif aktivitelerin yaygınlaştırılmasıyla, aynı zamanda şehirdeki kültürel değerlerin muhafazası sağlanarak, gelecek nesillere aktarılması da sağlanıyor."

"Standartların üzerinde, kendi standartlarımızla hizmet üretiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ilçelerle birlikte, şehre eserler kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kentte bu ölçekteki bir tenis kortunun eksikliğini de giderdiklerini ifade eden Altay, "Tenis, vücudu çok çalıştıran ve gençlerin fiziksel gelişimine çok katkı sunan sporlardan bir tanesi. Başta spor olmak üzere her aşamada standartların üzerinde, kendi standartlarımızla hizmet üretiyoruz." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise kente modern, işlevsel ve kaliteli mekanlar kazandırmaya devam ettiklerini, kapalı tenis kortunun da buna örnek olarak yeni nesil spor merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Programda, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Mehmet Baykan ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da konuşma yaptı.

Tören, dua edilmesinin ardından kurdele kesilmesiyle tamamlandı.

2 bin 916 metrekare alana yapılan üç tenis kortunun bulunduğu tesiste, soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya, teras ve otopark bulunuyor.

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