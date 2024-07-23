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Güncel
AA 23.07.2024 22:22

Kilis'te gençlik merkezi hizmetlerinden 15 bin kişi faydalanıyor

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde açılan kurslara 15 bin kişi katılıyor.

Kilis'te gençlik merkezi hizmetlerinden 15 bin kişi faydalanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, gençlik merkezinde yazın ve yıl boyu kursların devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 60 kurs ve atölyede çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu kurslar el sanatları, sportif ve sanatsal kurslardan oluşuyor. Mümkün olduğu kadar alanında uzman eğitmenlerimiz ile yaklaşık 15 bin 100 civarında kayıtlı gençlik merkezi üyemize, gençlerimize çok ciddi bir hizmet vermekteyiz. Gençlik merkezimizin yanında genç ofislerimizde de kurslar açıyoruz. Merkezimizin farklı bir özelliği de Avrupa Birliği projeleri başta Erasmus olmak üzere şu ana kadar 10 projemiz kabul edildi. Bu konuda gençlik merkezleri içerisinde Türkiye’de bir numarayız. Bu projelerle gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki birçok çalışmayı merkezimizdeki gençlerimiz ile yürütüyoruz."

Üniversite ve lise hazırlık kursları açtıklarını da belirten Kaplan, "Açılan hazırlık kurslarına katılarak sınavlara hazırlanan, fen liselerini ve üniversite kazanan öğrencilerimiz var. Yeni dönemde de öğrencilerimizi bu kurslarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Şule Akar da gençlik merkezinde ebru, matematik ve bilgisayar kurslarına devam ettiğini belirtti.

Akar, hem eğlendiğini hem de yeni şeyler öğrendiğini ifade etti.

Öğrencilerden Azra Aliosmanoğlu ise kurslarda matematik konularını tekrar ettiğini, test çözerek ve kitap okuyarak yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.

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Kilis Gençlik ve Spor Bakanlığı
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