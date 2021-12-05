Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyon traktörle çarpıştı 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonla traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi.
Şükrü H. idaresindeki 42 AIF 158 plakalı kamyon Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde iken Bayındır Mahallesi yol ayrımında Abdurrahman T.'nin (73) kullandığı 42 B 3523 plakalı traktörle çarpıştı.
Kamyon, kaza esnasında refüje çıkarak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ile traktörden çarpışma sonucu yola savrulan eşi Ayşe T. (73) yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralı Ayşe T. yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike bulunması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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