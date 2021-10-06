Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçakçılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 4 bin 139 gümrük kaçağı tıbbi hap, jel, sprey ve krem ele geçirildi.

Ekipler, Dumlupınar Mahallesi'nde bir ev ve araçta 39 gümrük kaçağı cep telefonu ve 392 kulaklık, şarj adaptörü ve kablo buldu.

Kaçak malzemelere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.