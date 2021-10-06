İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakası TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Uygulamada usulsüz çakar kullanan bir sürücüye 1339 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca güvenlik şeridi ihlali yapan iki sürücüye 2 bin 678 lira idari para cezası uygulanırken, görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan sürücülere de ceza yazıldı.