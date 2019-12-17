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Konya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı17 Aralık 2019 Salı 14:07 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 14:08
Konya'nın Kulu ilçesinde farklı evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde, Alparslan ve Karşıyaka mahallelerinde, gurbetçi vatandaşlara ait olduğu öğrenilen 9 ayrı evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen M.İ, S.A. ve A.H.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda televizyon, oyun konsolu ile oyun CD'si ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Kaynak: AA