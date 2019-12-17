Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, NCity Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya, kentte faaliyet gösteren gazete, dergi ve haber portalı olan çalışanlar katıldı.

6 takımın yer aldığı karşılaşmalarda ise gazeteciler hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele sergiledi.

Turnuvada Recep Şeyhoğlu birinci, Orhan İmamoğlu ikinci, Mehmet Ali Yılmaz da üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların plaketleri ise KOGACE Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.

Ayrıca turnuvaya katılan üyelere çeşitli kitaplar da hediye edildi.

Kaynak: AA