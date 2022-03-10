İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Hüyük, Taşkent, Yalıhüyük, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak, Kadınhanı ve Güneysınır'da bugün, Seydişehir'de ise bugün ve yarın tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.