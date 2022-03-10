Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgeler ve kent merkezi beyaza büründü.
Iğdır'da iki gündür yağmurun etkili olduğu kentte, bu sabah kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışı nedeniyle Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarındaki araçlar, kontrollü seyrediyor.
Etiketler: Iğdır Kar Yağışı
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