Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Konya'da alınan bilgiye göre, sebze pazarı civarında iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri araçtan pompalı tüfekle ateş etti.
Olay yerinde bulunan Durmuş Ali Çalık (32), pompalı tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalık, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Etiketler: Konya
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