Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan’da Nazarbayev’in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesindeki görevinden alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan’da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeni Samat Abiş Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Abiş’in, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla görevinden alındığını açıkladı.
Daha önce eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ve yardımcılarının vatana ihanet suçu işledikleri şüphesiyle gözaltına alındıkları ancak Abiş’in görevine devam ettiği ifade edilmişti.
Nursultan Nazarbayev’in damadı Timur Kulibayev’in da Ulusal Girişimciler Odası Atameken’in Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı.
Etiketler: Kazakistan
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