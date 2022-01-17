Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince doğudan batı illerine uyuşturucu sevk edeceği bilgisi edinilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda D-100 kara yolunda bir araç durduruldu. Araçta bulunan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, ikisinin beline sarılı vaziyette toplam 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.