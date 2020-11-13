İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphelendiği bir tırı durdurdu.

Araçta kaçak ve karışımlı olduğu belirlenen 28 bin 400 litre akaryakıt ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.