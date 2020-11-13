Van'sda einilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.