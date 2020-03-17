Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün akşam saatlerinden itibaren görülen yoğun kar ve tipi nedeniyle Seydişehir Marangozlar kavşağında bekletilen çekici ve tırların geçişlerine, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında izin verilmeye başlandı.

Dün akşam saatlerinden bu yana yolda bekleyen yüzlerce tır, Antalya istikametine hareket etti.