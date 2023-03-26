Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 05:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı
[Fotograf: İHA]
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptıktan sonra takla attı, sürücüsü yaralandı.
Mimar Sinan mahallesinde, Erzurum Dede Sokak'ta seyir halinde olan Gülfidan Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, duvara çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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