Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
52 yaşındaki Mustafa Taşkın'ın kullandığı otomobil, Kütahya- Gediz kara yolunun 15. kilometresinde 55 yaşındaki İzzet Aykı yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü İzzet Aykı, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Dilber ve Sıddıka Aykı ile diğer aracın sürücüsü Taşkın yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin ihbarıyla kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerce ambulansa alınan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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