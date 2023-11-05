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Güncel
İHA 05.11.2023 15:03

Kontrolden çıkan araç takla attı: 5 yaralı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Araç sürücüsü 1.77 promil alkollü olduğunu öğrenilirken, otomobil hurdaya çıktı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 5 yaralı

Kaza, saat 05.00 sularında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

 Atakan E. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Beraat K., Ege S., Rahmi K., Ceren Ö., Nilsu L. yaralandı. Araç sürücüsü ve bir yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan araçtan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araç sürücüsü 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsü polis ekipleriyle karakola götürüldü. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yol trafiğe kapatılarak önlem alındı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekilerek yol tekrar trafiğe açıldı.

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