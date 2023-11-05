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Güncel
İHA 05.11.2023 14:27

Meteorolojiden Eskişehir'de 'lodos' uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir’de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, lodos sebebiyle; doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteorolojiden Eskişehir'de 'lodos' uyarısı

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir ve bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. Ayrıca öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın güneydoğu kesimleri ile Eskişehir'in güneybatı kesimlerinin, akşamın ilk saatlerinde ise kentin güney ve doğu kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Raporda, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, bölge genelinde kuvvetli lodosun etkili olacağı tahmini sebebiyle; doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yayımladığı raporda rüzgârın ise güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, yine aynı yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmininde bulundu. Ayrıca yayımlanan tahminlere göre, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklığın ise 20 derece ile Han ve Mihalıççık ilçelerinde olması bekleniyor.

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