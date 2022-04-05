Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yük treni raydan çıktı: 6 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kongo Ulusal Demir Yolu Şirketi'nden (SNCC) yapılan açıklamada, Lualaba eyaletinin Lubudi mevkisinden Buyofwe yönünde hareket eden 8 vagonlu yük treninin 3 vagonunun raydan çıktığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Aynı bölgede, 12 Mart'ta yine bir yük treni raydan çıkmış, kaçak yolcu taşıyan trende 75 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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