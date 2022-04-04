Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolunda İ.Y. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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