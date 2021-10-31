Bölge sakinlerinden Willy Malikidogo, saldırıların Bulongo, Kazarahoyo ve Kidungu'da cumartesi günü düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.