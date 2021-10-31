Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, bazı illerde ise çok bulutlu ve yağışlı olacağı öngörülüyor.

Yağışlar Ardahan'da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da yağmur, yüksek kesimlerde de kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da sıfır, Ardahan'da 3, Erzurum ile Kars'ta 4, Erzincan'da 7, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 16, Erzincan'da 15, Tunceli'de 13, Erzurum'da 11, Ağrı ve Ardahan'da 10, Kars'ta 8 derece olacağı tahmin ediliyor.