Kolombiya Cumhurbaşkanı ile başsavcı arasındaki gerginlik ülkede tartışmalara neden oldu

Cumhurbaşkanı Petro, savcılığın elindeki bilgi ve belgelere rağmen silahlı "Clan del Golfo" çetesinin işlediği cinayetler konusunda üzerine düşeni yapmadığını öne sürerek devletin bu sorulara cevap aradığını ve savcının soruşturulması gerektiğini söyledi.

Petro'nun eleştirilerinin ardından muhalefet partileri, eski devlet başkanları ve muhalif medya, cumhurbaşkanına tepki gösterdi.

"Suçlamalar, savcının ve ailesinin güvenliğini riske atıyor"

Petro'nun sözlerine cevap veren Başsavcı Barbosa, "Suçlamalar, savcının ve ailesinin güvenliğini riske atıyor ve onlara bir şey olursa bundan Başkan (Petro) sorumlu olur. Cumhurbaşkanına hatırlatmak isterim, galiba o bunu unuttu, Daniel Hernandez, La Rochela Katliamı'nın kurbanı oldu çünkü babası paramiliter güçlerce öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı olarak Clan del Golfo konusunda savcıdan bilgi talep etme hakkına sahip bulunduğunu belirten Petro, "Başsavcımız, bir gazeteci tarafından sorulan ve basının geri kalanının duymazdan geldiği bir sorunun yanıtından kaçmak istiyor. 200 kişinin öldürüleceğine ilişkin elinde liste olduğu halde hiçbir şey yapmadığı doğru mudur?" şeklinde konuştu.

Twitter'dan da paylaşımda bulunan Petro, "Gazeteci Gonzalo Guillen'e göre savcılık listeyi biliyordu, 200 kişinin hayatı sadece tehlikeye girmekle kalmadı, aynı zamanda Clan del Golfo tarafından öldürüldü. Savcı Hernandez ve ailesi korunmalıdır ancak devlet bu soruların cevabını bilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Petro, 3 Mayıs'ta ziyaret ettiği İspanya'nın ardından Portekiz'deki temasları sırasında gazetecilere "Savcı, Anayasa'nın emrettiği bir şeyi unutuyor, ben devletin başıyım, dolayısıyla onun da başıyım." açıklamasında bulundu.

"Elbette benim patronum değil, savcılığın başı değil"

Barbosa, dakikalar sonra radyoya yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Petro'nun sözlerinin "yargının bağımsızlığına saldırı" anlamına geldiğini söyleyerek "Elbette benim patronum değil, savcılığın başı değil, onun bazı yetkileri var, savcılığın başka yetkileri var. Beni Yüksek Mahkeme seçti, dolayısıyla bu sözler Yüksek Mahkemeyi de bağlıyor ve hukukun üstünlüğüne zarar veriyor." dedi.

Petro'ya "diktatör" suçlamasında bulunan Savcı Barbosa, durumun endişe verici olduğunu ve uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

"Bu, bir oyun değil, hafife alınacak bir şey de değil"

Barbosa, basına yaptığı açıklamada, Petro ile yaşadığı polemiğin ardından ailesinin güvenlik kaygısı nedeniyle ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Petro'nun muhalefetin değil devletin başı olduğunu kaydeden Barbosa, "Önümüzdeki birkaç gün içinde ailem, Kolombiya'da yaşananlar sebebiyle ve öldürülme korkusu endişesiyle ülkeyi terk edecek. Bu, bir oyun değil, hafife alınacak bir şey de değil" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada da Anayasa'nın 115. maddesi hatırlatılarak cumhurbaşkanının ve yargının görevlerinin yasalarda açıkça yazıldığı ifade edildi.

Petro'nun sözlerine ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan eski cumhurbaşkanlarından Andres Pastrana, Ivan Duque ve Cesar Gaviria, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu yargıya müdahale etmekle suçladı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde Petro'ya "otokrat ve diktatör" suçlamasında bulunan muhalefet partileri ise Senato'da iktidar partisine sert eleştiriler yöneltti.

Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Çoğunluk, Petro'nun iddialarının aydınlatılmasını talep etti.

Yesi Progresista isimli sosyal medya kullanıcısı, insanlığa karşı işlenen suçların soruşturulması gerektiğini kaydederek "200 kişinin neden korunamadığına cevap verirseniz en doğru yöntemi seçersiniz" ifadesini kullandı.