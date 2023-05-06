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Güncel
İHA 06.05.2023 11:31

Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane

Kırşehir'de mevcut devlet hastanesinin yetersizliği nedeniyle Ahi Evran Üniversitesi kampüs alanında 400 yatak kapasiteli yeni hastane inşaatına başlanıldı.

Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastane yatırım alanını başhekim ve sağlık il müdürü ile birlikte yerinde inceledi.

Sağlık alanında fiziki şartların AK Parti iktidarıyla değiştiğini ve değişim sürecinin devam ettiğini anlatan Ünsal; "Kırşehirliler, yatırımları iktidarımız döneminde aldı, almaya da devam ediyor. 1 milyar 568 milyon 220 bin TL'ye mal olacak olan hastane mevcut hastanenin de yükünü alacak" dedi.

İl merkezi dışında ilçe merkezlerinde de yatırımların sürdüğünü aktaran Ünsal açıklamasında; "Eski hastane hizmetlerine devam edecek. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi açıldı. İl merkezi kadar ilçelerimizde de yatırımlarımız sürüyor. Mucur ilçesi, Akpınar ilçesi, Kaman, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent ilçesinde mevcut durumları değiştirerek yenileşme gayretlerimiz devam etmekte" diye konuştu.

Projede yeni hastane alanı 2B Z 7 şeklinde 22 bin 594 metrekare 2 oturum alanı ve 104 bin 382 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni hastane Tıp Fakültesinin arka tarafında yer alacak` ifadelerini kullandı. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'a hastane alanı incelemesinde milletvekili adayları da eşlik etti.

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