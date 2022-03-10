Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kocaeli Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle İstanbul ve Anadolu istikametinden tır ve kamyon trafiğine saat 14.00'ten itibaren izin verilmeyecek.

Açıklamada, Kocaeli istikametine seyir halinde olan sürücülerin bulundukları yere en yakın park alanı veya otoyollardaki hizmet tesislerinde bekleyerek kurallara riayet etmeleri istendi.