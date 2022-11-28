Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de terör örgütü propagandasını yapan 10 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Çeşitli mecralarda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheliyi, 25 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.
Etiketler: Kocaeli Terörle Mücadele PKK/KCK
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