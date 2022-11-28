Milanovic, Slovenyalı mevkidaşı Pahor'u, Cumhurbaşkanlığı binasının önünde resmi törenle karşıladı.

İkili, yapılan kapalı görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Milanovic, "Zagreb ile Ljubljana arasındaki ilişkiler tarif edilemeyecek kadar önemli" ifadesini kullandı.

Ülkesinin tüm komşularıyla ilişkilerinin kendileri için önemli olduğunu ve Slovenya ile ilişkilerin "iki ülke hükümetleri sayesinde özellikle son yıllarda daha iyi hale geldiğini" vurgulayan Milanovic, şunları söyledi:

"Devam etmekte olan muhteşem ilişkilerimiz var. Slovenya, bu anlamda Hırvatistan'ın en iyi komşusudur. Diğer komşularımızla da böyle ilişkilerimiz olsa harika olurdu ancak ne yazık ki yok ve yakın zamanda olur mu bilmiyorum."

"Umarım Konsey, Bosna Hersek'in 'aday ülke' statüsü alması için yeşil ışık yakar"

Cumhurbaşkanlığı görevinin son resmi ziyaretini Hırvatistan'a gerçekleştirmesinin "tesadüf" olmadığına işaret eden Pahor, Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic'e misafirperverliği ve güzel sözleri için teşekkürlerini iletti.

Pahor, "Herkes benim özellikle tüm komşu ülkelerle ilişkiler üzerinde çalıştığımı biliyor. Avrupa dış politikasının 'komşularla olan iyi ilişkilerle' başladığına inanıyorum. Bizi nasıl bir gelecek bekliyor bilmiyorum ama bu ilişkilerin üst düzeyde 'güven ve anlayış' içinde olması için her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

Hırvatistan'ı Şengen bölgesine giriş yolunda desteklediğinin altını çizen Pahor, "Umarım yıl sonuna kadar Avrupa Birliği Konseyi, Bosna Hersek'in 'aday ülke' statüsü alması ve Kosova'nın vize serbestisi için de yeşil ışık yakar ve Avrupa Birliği'nin genişlemesi devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya'da 23 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması üzerine 13 Kasım'da seçimin ikinci turu gerçekleştirilmiş ve yeni Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar olmuştu.

Pirc Musar'ın aralık ayında görevine başlaması bekleniyor.