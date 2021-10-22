Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde Ali Taha K. (19), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ali Taha K, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.