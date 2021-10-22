Z.B. yönetimindeki 09 AAN 013 plakalı midibüs, Çeltikçi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarptığı otomobil ile yol kenarına bırakılmış mermer parçalarını da sürükleyen midibüs, merdiven boşluğunu geçip apartman duvarına çarparak durabildi.

Bu sırada apartmanın girişinde cep telefonuyla konuşan kişi, son anda zemin kattaki bakkala kaçarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle apartman boşluğuna düşen otomobil ağır hasar aldı, bir motosiklet de zarar gördü.

Apartmanın zeminindeki bakkalı işleten Emine Fışkın, büyük korku yaşadığını belirterek, "Büyük bir gürültü duydum ve dışarı çıktığımda otobüsün geldiğini gördüm. Eşim de yoktu o sırada. Elim ayağım titredi." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, midibüsün, otomobile, ardından mermer parçalarına ve apartman duvarına çarpması ve bir kişinin son anda kaçarak yaralanmaktan kurtulması görülüyor.