Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edebiyat Yolu'nda bulunan bir noktada enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yanlarındaki 250 metre kabloyla yakalanan şüpheli M.Ö. (39) ile B.K. (41), gözaltına alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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