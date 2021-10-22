Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda T.B.E ve H.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 438 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu
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