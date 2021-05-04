Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de durdurulan bir kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentten geçecek bir kamyonette uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.
Durdurulan kamyonette narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine kamyonet İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
Polis ekipleri, kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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