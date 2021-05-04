Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de ahşap ev yangında zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Yukarı Soğuksu Mahallesi Hekimoğlu mevkisindeki tek katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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