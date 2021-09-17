Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de jandarma, okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim yaptı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de jandarma ekiplerince "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yetki bölgelerinde bulunan okulların çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, okulların çevresinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaparken, servis araçları ve okul çevrelerindeki iş yerlerinde denetimler yapıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Denetim Yüz Yüze Eğitim
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