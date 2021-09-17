Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gümrük kapısının tam kapanma sürecinin son bulduğu 17 Mayıs tarihinde açılacağı müjdesi üzerine açılmıştı. Ancak İran korona virüs tedbirlerini gerekçe göstererek Türkiye’ye açılan sınır kapılarını açmamıştı. İkili görüşmelerinin ardından Van’ı ziyaret eden İran’ın Salmas Milletvekili Yakoup Rezazadeh, bugünden itibaren kapılarının geçişlere açılacağını duyurdu. Böylece mayıs ayından bu yana İran geçişlerine kapalı olan sınır kapısı, PCR testi ve aşı koşullarına uyulması durumunda geçişlere izin verileceğini belirtildi. İHA muhabirine konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, bugün itibariyle İran’ın Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarına giriş çıkış izinlerinin verildiğini belirtti. Kapıköy Gümrük Kapısı’nın gidiş dönüş şeklinde açık hale geldiğini ifade eden Milletvekili Gülaçar, “Bu haber inşallah yakın zamanda Van’ın esnafını güldürecek. Bu da bereketli ticaretlerin gerçekleşeceği anlamına gelecektir. Bu güzel haberi bütün Türkiye’ye ve Van’ımıza duyurmuş olayım” dedi.

“PCR testi yaptıranlar geçiş yapabilecek”

Van’ın İran sınırına açılan kapılarının mayıs ayından bu yana açıldığını ancak İran tarafında yer alan sınır kapıları pandeminden dolayı kapalı tutulduğunu anımsatan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise “Yaklaşık bir haftadır İran ile görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bu kapsamda Salmas ve Hoy milletvekilleriyle görüşüyorduk. Onlar da bu müjdeli haberi Van’a gelerek duyuracaklarını söylediler. Kapıköy, Gürbulak ve Esendere kapılarımızın İran tarafından da geçişlere açık olacağı müjdesini verdiler. PCR testi yapan İran ve Türk vatandaşları karşılıklı olarak geçişleri güvenli bir şekilde sağlayacaklarının müjdesi verildi” diye konuştu.

“İki ülke arasında yeni ticaret alanlarının açılmasını planlıyoruz”

Yakın zamanda Kapıköy ve Razi sınır kapılarının iki ülkenin ticaretini geliştirmek adına, sağlık protokollerini koruyarak ve aşılama faktörünü göz önüne alarak açılacağını dile getiren İran'ın Salmas Milletvekili Yakoup Rezazadeh, sınır bölgesinde ticaretin daha güvenli şekilde yürüyeceğini söyledi. Rezazadeh, iki ülke arasında yeni ticaret merkezlerinin açılmasını planladıklarını kaydetti.

