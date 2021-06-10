Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, aspirin çok kurak arazilerde bile yetişen bir bitki olduğunu söyledi.

Aspirin bir çok alanda kullanıldığını anlatan Aygün, "Hasat öncesi bu bitkinin çiçeğini alıyorsunuz. Gıda renklendiricisi olarak dünya piyasasına kilogramı 10 dolardan satabiliyorsunuz. Tohumun yağını çıkarıyorsunuz, soğuk sıkma. Soğuk sıkma zeytinyağından daha kaliteli. Küspesini tavuk yemi yapıyorsunuz. Sapını da yağ için kullanıyorsunuz. Bir tek kökünü kullanmıyorsunuz." diye konuştu.

İlçede çiftçilerin 2019'da 140 dönüme aspir ektiğini belirten Aygün, "2020'de mahsulü aldık. Çiftçileri desteklemek açısından piyasada mahsul 3 liraysa ben çiftçilerden 4 liraya aldım. Bu ürünleri Konya'ya gönderdim ve orada yağ haline getirdiler. Bölgenin ismini vererek, 'Taşköprü aspir yağı' dedik." ifadelerini kullandı.

Aygün, olumlu geri dönüşlerin ardından tesis kurmaya karar verdiklerini vurgulayarak, projeyi geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a tanıtma imkanı bulduğunu kaydetti.

Bakan Kurum'un projeyi çok beğendiğini ve hibe kredi başvurusunun kabul edildiğini aktaran Aygün, projeyi genişlettiklerini, çiftçileri destelemek açısından mısır kurutma ve süt pastörizasyon tesislerini de kurmaya karar verdiklerini söyledi.

"Yağ tesisinin günlük 300 litrelik kapasitesi olacak"

Aygün, makine alımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundukları projenin de yakında sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, yaklaşık 10 milyon liraya mal olması düşünülen 3 tesisin inşasının yıl sonunda bitmesini planladıklarını bildirdi.

Yağ tesisinin temelini bu ay içinde atmayı planladıklarını vurgulayan Aygün, şunları söyledi:

"Burada asıl amaç hem çiftçiyi kalkındırmak hem istihdamı sağlamak hem de köyden kente göçü önlemek. O bölgede çiftçilerimizin çocukları okulu bitirip geliyorlar, kentte asgari ücretle iş arıyorlar. Halbuki o toprak bir fabrika, onu bilmiyoruz. Geleceğin en büyük stratejik ürünü, yiyecek ve su. Bunu öğrenmemiz için iki olay yaşadık. Biri deprem, herkes ekmek alabilmek için fırın aradı, ikincisi pandemi, her yeri kapattık. İki yeri kapatamadık; market ve fırınlar. Bunlar aslında bizim için gösterge. Dolayısıyla bu gençleri istihdam edelim, hem üretir hem köyüne, toprağına sahip çıkar."

Mısırı kurutmak için Adapazarı'na giden çiftçilerin yapılacak tesisle bundan kurtulacağını dile getiren Aygün, "Süt tesisi 5 ton kapasiteli, yağ tesisinin de günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Tesis hizmete girince vatandaşlar belki de üretimini 2 katına çıkaracak. Bir yerde bu teşvik olacak" dedi.